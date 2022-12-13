Крымский "домушник" украл медали ветерана ради денег на наркотики

Ирина Волк рассказала о том, что преступника удалось поймать.

Правоохранительные органы на территории Крыма поймали "домушника", которому удалось украсть из квартиры 13 медалей, принадлежащих ветерану Великой Отечественной войны. Известно, что полученные от продажи части памятных реликвий деньги подозреваемый потратил на наркотические вещества. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции объяснила, что в отделение Симферопольского района обратился местный житель с заявлением о пропаже из его дома орденов и медалей отца. В частности, речь идет о таких наградах как ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина". В настоящее время злоумышленник задержан. В рамках обыска удалось вернуть восемь похищенных медалей. Позже еще пять были найдены в антикварном магазине.

Следствием установлено, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Он похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Все изъятые ордена и медали будут возвращены семье ветерана.

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Фото и видео: МВД России