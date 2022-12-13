Полицейские проверили мигрантов на Калининской и Софийской овощебазах

У 58 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства.

Полиция провела миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Полицейские 4 мая провели профилактические мероприятия на двух крупных рынках города: Калининской и Софийской овощебазах. Основная цель проверок – выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

В общей сложности полицейские проверили 408 граждан стран ближнего зарубежья. У 58 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства. Все они доставлены в отделы полиции для разбирательства и составления административных протоколов. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Фото: МВД