Злоумышленник требовал от продавца бесплатно отдать ему пачку сигарет.

В Москве задержали подозреваемого в ограблении табачной лавки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным следствия, 33-летний житель Подмосковья зашел в торговую точку и потребовал от продавца бесплатно отдать ему пачку сигарет. Получив отказ, злоумышленник стал угрожать ему расправой, после чего забрал у него табачные изделия вместе с деньгами и покинул место. Его задержали полицейские южного округа Москвкы. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА