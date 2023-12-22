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В Хабаровске задержали работника автосервиса по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам

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Мужчина вел переписку с подельниками и получал от них инструкции и адреса потерпевших.

В Хабаровске задержали работника автосервиса по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, задержанный исполнял роль курьера. Мужчина заявил, что нашел подработку в мессенджере. Он вел переписку с подельниками и получал от них инструкции и адреса потерпевших. Отмечается, что работник автосервиса посетил двух пожилых женщин и получил от них крупную сумму денег. Ранее им позвонили аферисты от имени близких родственников и сообщили, что те якобы попали в ДТП и оказались виновными. Сумма ущерба составила 475 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России.

Видео: Полиция Хабаровского края

Теги: задержание, мошенничество, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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