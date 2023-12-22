На здании СПбГУ появится мемориальная доска в честь Людмилы Вербицкой

Она работала в университете с 1959 по 2019 год.

На здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)установят мемориальную доску в честь Людмилы Вербицкой. Об этом сообщили в Смольном.

В 2024 году на лицевом фасаде здания на Университетской набережной, 7-9-11 появится мемориальная доска с текстом: "В этом здании с 1959 по 2019 год работала выдающийся филолог, декан филологического факультета, ректор и президент СПбГУ, почетный гражданин Санкт-Петербурга Людмила Алексеевна Вербицкая".

Людмила Вербицкая является автором более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Она ушла из жизни в 2019 году. Проектирование, изготовление, установка, а также дальнейший ремонт и реставрация доски будет осуществляться за счет средств государственного университета.

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Фото: Piter.tv