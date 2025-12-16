Сестра Людмилы Вербицкой рассказала о судьбе лингвиста в день 90-летия со дня её рождения

Сестра лингвиста подчеркнула, что на протяжении последних 60-ти лет вплоть до самой смерти Людмилы они разговаривали друг с другом каждый вечер.

Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося лингвиста и ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой: её младшая сестра, Наталья Бубнова, поделилась с "Петербургским дневником" воспоминаниями об их непростой судьбе, полной трагических испытаний.

Сестра лингвиста называет её "просто Людочкой". Она рассказала, что подготовка к юбилею, начавшаяся 13 мая, стала для неё главным делом. Несмотря на перелом ноги, Наталья Алексеевна приняла активное участие в филологическом форуме в университете, где её лично представил ректор. Женщина посетила более шестидесяти мероприятий, посвящённых памяти сестры.

В интервью Наталья Бубнова с болью вспоминала арест их отца, секретаря Ленгорсовета Алексея Бубнова, по "Ленинградскому делу". Она описала сцену ночного обыска и то, как отца увели навсегда. Вслед за этим последовали репрессии: мать отправили в лагерь, а 14-летнюю Людмилу – в детскую трудовую колонию во Львов. Именно там, по словам сестры, проявились уникальные способности будущего филолога. Начальница колонии, заметив, что девочка много читает и знает наизусть Пушкина, добилась для неё разрешения посещать обычную городскую школу. В 1953 году Людмила поступила во Львовский университет на русскую филологию, так как дочери "врага народа" запретили изучать английский язык.

После реабилитации отца в 1954 году семья воссоединилась в Ленинграде, а Людмила перевелась на филфак ЛГУ. Сама Наталья стала врачом и более 60 лет проработала в одной больнице. Она также отметила, что при создании медицинского факультета в университете её сестра оказала ей поддержку, и Наталья преподаёт там с 1995 года.

Сестра лингвиста подчеркнула, что на протяжении последних 60-ти лет вплоть до самой смерти Людмилы они разговаривали друг с другом каждый вечер.

Ранее мы сообщили о том, что бульвар Вербицкой появится на Троицкой площади между Петровской и Куйбышева.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ