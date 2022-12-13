Мемориальную доску Борису Стругацкому установят 2 марта в Петербурге

Стало известно, что в четверг 2 марта пройдет церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому. Ее установят по адресу: ул. Победы, д. 4. Там писатель жил с 1962 по 2012 годы. Об этом рассказали в телеграм-канале "ВишНевскоеВремя".
Доску установят на лицевом фасаде здания по ул. Победы, д.4, выходящем на пересечение ул. Победы и Варшавской ул. Начало церемонии открытия в 13.00.
Ранее на Московском проспекте появится памятник братьям Стругацким. Общественная палата одобрила местоположение будущего монумента.
Фото: Piter.tv
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