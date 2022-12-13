Мемориальную доску Борису Стругацкому установят 2 марта в Петербурге

Доску установят на лицевом фасаде здания по ул. Победы, д.4, выходящем на пересечение ул. Победы и Варшавской ул.

Стало известно, что в четверг 2 марта пройдет церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому. Ее установят по адресу: ул. Победы, д. 4. Там писатель жил с 1962 по 2012 годы. Об этом рассказали в телеграм-канале "ВишНевскоеВремя".

Доску установят на лицевом фасаде здания по ул. Победы, д.4, выходящем на пересечение ул. Победы и Варшавской ул. Начало церемонии открытия в 13.00.

Ранее на Московском проспекте появится памятник братьям Стругацким. Общественная палата одобрила местоположение будущего монумента.

Фото: Piter.tv

