На Московском проспекте появится памятник братьям Стругацким

Общественная палата одобрила местоположение будущего монумента.

Общественная палата Петербурга поддержала инициативу по появлению памятника братьям Стругацким на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. Об этом 17-го июля сообщила пресс-служба Смольного.

Место выбрано не случайно. Там же расположен сквер и небольшая площадь, названные в честь писателей. Также недалеко находится квартира, в которой в течение 50 лет проживал Борис Стругацкий. Найти ее можно по адресу дом №4 по улицы Победы.

Идею единогласно одобрили члены комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга и члены комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Петербурга.

"Дискуссий у нас в комиссиях не было: все единогласно одобрили данную инициативу. Братья Стругацкие - выдающееся явление нашей культуры. И все мы с интересом ждем, какой эскизный проект памятника будет предложен для реализации", - отметил председатель комиссии Дмитрий Шерих.

Памятник должен гармонично вписаться в ансамбль площади Стругацких, поэтому перед скульпторами стоит непростая задача. В ближайшее время они займутся макетом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский Cоюз писателей подтвердил литературную деятельность Бориса Стругацкого.

Фото: vk.com/strugatskie