Петербургский Cоюз писателей подтвердил литературную деятельность Бориса Стругацкого

Ранее стало известно, что для установки мемориальной доски нужна справка.

Борис Вишневский получил справку от Союза писателей Петербурга о том, что Борис Стругацкий был писателем. Далее ее передадут в комитет по культуре для создания мемориальной доски. Об этом сообщил депутат ЗакСа на своей странице в Facebook.

Стругацкий состоял в Союзе писателей с 1964 по 2012 год. В среду, 17-го июля, председатель Союза Сергей Арно выдал соответствующую справку. Также из архива достали документы: собственноручные заявления о приеме, автобиография и список произведений, написанных вместе с братом, Аркадием Стругацким.

Ранее Piter.TV рассказал, что комитет по культуре потребовал справку для того, чтобы установить мемориальную доску. Это вызвало широкий общественный резонанс, в том числе удивило и председателя Союза писателей Петербурга, Сергея Арно.

Доску установят на доме №4 по улицы Победы. С 1964 по 2021 год в нем жил писатель.

Также Piter.TV сообщил о том, что в сети появились первые фотографии станции метро "Дунайский проспект".

Фото: Б.Вишневский / Facebook

