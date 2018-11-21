Власти Петербурга требуют справку о том, что Борис Стругацкий был писателем

Она необходима для установки мемориальной доски.

В комитете по культуре Петербурга для установки мемориальной доски попросили справку о том, что Борис Стругацкий действительно был писателем. Об этом рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский на своем Telegram-канале "ВишНевскоеВремя".

"На протяжении длительного времени вместе с Кириллом Страховым занимаемся установкой мемориальной доски Борису Натановичу Стругацкому на доме 4 по улице Победы, где он много лет жил. Есть эскиз доски, выбрано место, практически решили вопрос оплаты изготовления. И тут комитет по культуре сообщает нам, что надо предоставить ... справку о том, что Борис Натанович - писатель. Без справки они, видимо, в этом не уверены", – прокомментировал ситуацию депутат.

Вишневский отметил, что заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга и один из учредителей АБС-премии (Премии Аркадия и Бориса Стругацких) Сергей Арно "хохотал, как безумный, несколько минут", но согласился написать справку.

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