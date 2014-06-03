Петербуржцы в жару ищут спасения у воды и в парках

Температура воздуха достигает +28 градусов.

В Санкт-Петербурге продолжается период аномально теплой погоды, когда дневные температуры достигают +28...+30 градусов. В таких условиях жители города выбирают различные способы охлаждения: водные прогулки на катерах по рекам и каналам, отдых в тени парков и скверов, а также пляжный отдых в городской черте, в том числе у стен Петропавловской крепости.

Как отмечает "Фонтанка", многие горожане используют зонты не для защиты от дождя, а в качестве укрытия от палящего солнца. В то же время другие сознательно принимают солнечные ванны на набережных. Водный транспорт пользуется повышенным спросом — катера и лодки с отдыхающими активно курсируют по городским водным артериям.

По данным метеорологов, текущие температурные показатели на 3-4 градуса превышают климатическую норму для этого времени года. Такая погода обусловлена влиянием периферии скандинавского антициклона. По прогнозам, жаркая погода сохранится в ближайшие дни: в пятницу, 18 июля, ожидается до +26 градусов, а в субботу, 19 июля, температура вновь поднимется до +28. Вероятность осадков в этот период минимальна.

Ранее в петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах.

Фото: Piter.TV