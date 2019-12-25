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Подросток на питбайке попытался скрыться от полицейских в Понтонном
Сегодня, 15:58
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Подросток на питбайке попытался скрыться от полицейских в Понтонном

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При задержании лихач причинил правоохранителю телесные повреждения.

В поселке Понтонный полицейские задержали несовершеннолетнего питбайкера, пытавшегося скрыться. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером водитель транспортного средства, увидев патрульный автомобиль, резко развернулся и поехал в обратном направлении, чем вызвал основания для проверки документов. На требования инспекторов остановиться он не отреагировал, тогда организовали преследование. При задержании лихач причинил правоохранителю телесные повреждения. 

Юношу 2010 года рождения доставили в отдел, после оказания помощи полицейский продолжил несение службы. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия решения по ч. 1 ст. 318 и ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

Мотивы, по которым молодой человек хотел скрыться, устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Volkswagen сбил юношу на питбайке на трассе "Нарва". 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, понтонный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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