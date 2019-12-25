Подросток на питбайке попытался скрыться от полицейских в Понтонном

При задержании лихач причинил правоохранителю телесные повреждения.

В поселке Понтонный полицейские задержали несовершеннолетнего питбайкера, пытавшегося скрыться. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером водитель транспортного средства, увидев патрульный автомобиль, резко развернулся и поехал в обратном направлении, чем вызвал основания для проверки документов. На требования инспекторов остановиться он не отреагировал, тогда организовали преследование. При задержании лихач причинил правоохранителю телесные повреждения.

Юношу 2010 года рождения доставили в отдел, после оказания помощи полицейский продолжил несение службы. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия решения по ч. 1 ст. 318 и ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Мотивы, по которым молодой человек хотел скрыться, устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Volkswagen сбил юношу на питбайке на трассе "Нарва".

Фото: Piter.TV