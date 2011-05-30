Водитель Volkswagen сбил юношу на питбайке на трассе "Нарва"

В результате аварии подростка госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Гатчины.

На трассе "Нарва" в Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадал юный байкер.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 16 июля на 77-м километре автодороги 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan при развороте с обочины не уступил дорогу 16-летнему парню на питбайке Renthal и столкнулся с ним.

В результате аварии подростка госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Гатчины. Управлявший машиной в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 27 раз. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте байкер въехал в автобус.

Фото: Piter.TV