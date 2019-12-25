Какой язык нужно учить, чтобы избежать деменции: мнение геронтолога

Кроме того, ученый подчеркнул, что физическая активность также играет важную роль в снижении рисков развития деменции.

Президент Геронтологического общества при РАН Владимир Моисеенко поделился с spb.aif.ru рекомендациями по профилактике деменции в старости. Он подчеркнул важность регулярных умственных упражнений, таких как изучение иностранных языков, например, китайского. По его словам, такие занятия помогают замедлить процесс угасания умственных способностей, включая потерю памяти.

Моисеенко также отметил, что для эффективной профилактики деменции необходимо активно нагружать мозг, а не просто заниматься легкими развлечениями, такими как просмотр сериалов или чтение детективов. Он привел в пример академика Черниговскую, которая советует заниматься сложными задачами, такими как перевод с китайского, где множество персонажей с похожими именами.

Кроме того, ученый подчеркнул, что физическая активность также играет важную роль в снижении рисков развития деменции. Регулярные упражнения помогают поддерживать здоровье мозга и общее самочувствие.

Ранее семейный психолог объяснил, почему для детей важен отец.

Фото: Unsplash (Cherry Lin)