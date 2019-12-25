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С 6 августа из Петербурга начнут летать самолёты в Геленджик
Сегодня, 15:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 6 августа из Петербурга начнут летать самолёты в Геленджик

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Полеты будут выполняться 2 раза в неделю.

Авиакомпания Smartavia запускает с 6 августа прямые рейсы Санкт-Петербург – Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба петербургского аэропорта Пулково. 

Полеты будут выполняться 2 раза в неделю: среда в 6:55 и суббота в 8:40. Билеты на новое направление можно купить уже сегодня. Цены на перелёт начинаются от 14690 рублей. 

Ранее ФАС выдала предупреждение Азимуту из-за разной суммы сбора за обмен авиабилетов.

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Фото: Piter.tv

Теги: геленджик, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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