Опубликованы фотографии станции метро "Дунайский проспект"

В интернете появились первые фотографии строящейся станции петербургского метрополитена "Дунайский проспект". Их опубликовал в своем Instagram один из рабочих подземки.
На станции видно несколько витражей.
Ранее сообщилось, что на станции завершены работы по сооружению внутренних конструкций и конструкций лестничных маршей станции, ведется облицовка стен и полов.
Все станции Фрунзенского радиуса ("Дунайский проспект", "Проспект Славы" и "Шушары") планируют открыть до конца 2019 года.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды около пляжей в Петербурге. Ни одно из них не соответствует требованиям законодательства.
Фото: vladooooooos / Instagram
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