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Опубликованы фотографии станции метро "Дунайский проспект"
Сегодня, 16:00
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Cherepanov

Опубликованы фотографии станции метро "Дунайский проспект"

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На них видны украшения в виде витражей.

В интернете появились первые фотографии строящейся станции петербургского метрополитена "Дунайский проспект". Их опубликовал в своем Instagram один из рабочих подземки.

На станции видно несколько витражей.

Ранее сообщилось, что на станции завершены работы по сооружению внутренних конструкций и конструкций лестничных маршей станции, ведется облицовка стен и полов.

Все станции Фрунзенского радиуса ("Дунайский проспект", "Проспект Славы" и "Шушары") планируют открыть до конца 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды около пляжей в Петербурге. Ни одно из них не соответствует требованиям законодательства.

Фото: vladooooooos / Instagram

 

Теги: витражи, станция метро дунайский проспект, фотографии метрополитена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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