На Петроградской стороне прошла первая встреча представителей управляющих компаний и защитников витражей

По словам волонтеров, витражи не защищены от случайного или даже намеренного вредительства.

В субботу, 17 апреля, на Петроградской стороне прошла первая рабочая встреча исследователей витражей и представителей управляющих компаний. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам волонтеров, витражи не защищены от случайного или даже намеренного вредительства. Специалисты считают, что в конце 1990-х годов в Петербурге было около 600 зданий с витражами. Спустя тридцать лет говорят о 80% утрат от первоначального количества. Волонтеры же хотят добиться масштабной реставрационной работы.

По словам главы Петроградского района Ивана Громова, при любых ремонтных работах должен появиться "красный флаг", который даст понять с чем имеют дело. Также он отметил, что второй немаловажной задачей является то, каким образом будет защищаться "эта история".

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Фото: Piter.tv