В Выборгском районе создали совет женщин

Председателем стала директор библиотеки А. Аалто Елена Рогозина.

В пятницу в Выборге состоялась встреча женщин-лидеров города, главной целью которой стало создание районного совета женщин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Татьяна Толстая, заместитель главы районной администрации Николай Шишкин, председатель совета отцов Выборгского района Олег Бойков.

По словам Татьяны Толстой, главная задача общественной организации – защита семьи, материнства и детства. Также Союз занимается реализацией нацпроектов, экологической и просветительской деятельностью, воспитанием патриотизма.

В рамках встречи состоялись выборы в члены Правления районного совета женщин. В него вошли девять человек – представители сферы культуры, образования, предпринимательства, муниципальные служащие. Председателем стала директор библиотеки А. Аалто Елена Рогозина.

Союз женщин России был создан в 1990 году. В соответствии с Указом Президента РФ.

В конце прошлой недели в Выборге обсудили вопросы образования.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО