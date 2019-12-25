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В Выборге обсудили вопросы образования
Сегодня, 8:17
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nastya960

В Выборге обсудили вопросы образования

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В рамках круглого стола обсудили вопросы качества образования, системы работы с одаренными детьми, в том числе подготовку олимпиадников, объективность оценивания результатов учащихся. 

В гимназии Выборга состоялось совещание руководителей образовательных организаций. В заседании также приняли участие председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов, советник губернатора региона Александр Караванский, заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках круглого стола обсудили вопросы качества образования, системы работы с одаренными детьми, в том числе подготовку олимпиадников, объективность оценивания результатов учащихся. 

Коллеги представили серьезную системную работу, а самое главное – понимание руководителями и педагогическими коллективами, что актуально сегодня: работать не просто в режиме функционирования, а в режиме, направленном на развитие.

Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти 

В недавнем рейтинге Рособрнадзора Ленобласть вошла в тройку лидеров по качеству образования вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Сергей Тарасов отметил, что у сферы образования Выборгского района большой потенциал, в том числе кадровый.

В Выборгском районе летом трудоустроят более 900 подростков.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: николай шишкин, образование
Категории: Выборг, Лента новостей,

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