В Выборгском районе летом трудоустроят более 900 подростков

В лидерах по созданию условий для удовлетворения потребностей трудовой занятости подростков – 6 муниципальных образований района.

Организацию трудоустройства молодежи в 2021 году рассмотрели на совещании глав администраций поселений Выборгского района. В лидерах по созданию условий для удовлетворения потребностей трудовой занятости подростков – 6 муниципальных образований: Рощинское, Советское, Первомайское, Полянское, Приморское и Каменногорское. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Летом в Выборгском районе планируют трудоустроить более 900 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Два предприятия ежегодно открывают вакансии для несовершеннолетних. Это каменногорское предприятие "Комбинат нерудных материалов" и сельскохозяйственное предприятие "Смена" Красносельского поселения.

В Выборгском районе ежегодно формируются трудовые молодежные бригады.

Накануне в Выборге открылся молодежный коворкинг-центр.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО