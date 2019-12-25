В Выборге открылся молодежный коворкинг-центр

Пространство поделено на несколько зон: лекционная, переговорная, кухня и зона отдыха.

В Доме молодежи Выборга 7 апреля состоялось торжественное открытие коворкинг-центра. В мероприятии приняли участие представители советов молодежи городских и сельских поселений Выборгского района, студенты, работающая молодежь, волонтеры, а также представители правительства Ленинградской области, районной администрации и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Искренне рад, что в Выборге открылся современный коворкинг-центр, который предоставит возможность нашей молодежи совмещать работу и отдых. Очень важно, что он доступен всем желающим. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В коворкинге будут проводиться образовательные мероприятия, тренинги, лекции, мастер-классы, презентации, выставки, деловые встречи.

Пространство поделено на несколько зон: лекционная, переговорная, кухня и зона отдыха. В конференц-зоне (лектории), оборудованной интерактивной панелью, мобильной трибуной, акустической системой, могут находиться до 50 человек. Здесь же обустроены мини-офисы: 10 рабочих мест с ноутбуками и лазерными принтерами. Комната переговоров представляет собой изолированное помещение с интерактивной панелью для встреч до 10 человек. Зона кухни обустроена всем необходимым для данного пространства: мебелью, бытовыми приборами, посудой и т.д.

В ходе мероприятия состоялось награждение молодежных активистов из разных поселений Выборгского района – волонтеров акции взаимопомощи "#Мы вместе".

Также в ходе встречи глава районной администрации Ильдар Гилязов и председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева ответили на вопросы, интересующие молодых людей.

Выборг готовится к празднованию 76-летия Великой Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО