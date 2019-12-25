Дом молодежи "Форпост" в Выборгском районе обновили после капремонта

В Доме молодежи "Форпост" в Петербурге завершили капитальный ремонт.

В Доме молодежи "Форпост" в Выборгском районе Петербурга завершили капитальный ремонт. Обновление здания расширило возможности учреждения для проведения занятий, встреч и реализации новых молодежных проектов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В обновленном Доме молодежи работает проектная лаборатория, где молодые петербуржцы могут представлять и развивать идеи в социальной, творческой и бизнес-сферах. Также здесь проводят интерактивные исторические и патриотические программы. По словам губернатора, после ремонта у учреждения появились дополнительные возможности для создания новых форматов работы с молодежью.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге развивают проекты для молодых жителей города. Одним из участников проекта о молодых талантах Северной столицы стал режиссер, культуролог, танцор и педагог Алан Абдукахаров, который родился и вырос на Сахалине, а позднее переехал в Петербург.

Фото: пресс-служба Александра Беглова