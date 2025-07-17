Средняя ставка в сервисных офисах достигла 25 тысяч в Петербурге

Стоимость размещения в сервисных офисах Северной столицы продолжила рост по итогам прошлого года.

В 2025 году средняя цена аренды одного рабочего места в сервисных офисах Петербурга достигла отметки в 25 тысяч рублей. Аналитики компании Bright Rich | CORFAC International подсчитали, что этот показатель вырос на 2,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

Специалисты отмечают, что ставки в гибких пространствах увеличиваются быстрее, чем в классических офисах премиум-класса. Аренда квадратного метра в коворкингах поднялась на 1,7 процента, до 3 тысяч рублей с учетом налогов и коммунальных платежей. Для сравнения: в 2024 году обычные офисы подорожали на 40 процентов, а гибские всего на 21,4 процента.

По словам партнера компании Сигуша Бабояна, все больше фирм рассматривают сервисные офисы как мобильную альтернативу стационарным. Такой формат позволяет разместить персонал без обременения длительным договором. Клиенты готовы платить повышенную ставку за возможность въехать в полностью подготовленное помещение.

Наибольшей популярностью у арендаторов пользуются Петроградский и Центральный районы. На их долю пришлось 35 и 29 процентов от общего объема сделок соответственно. Главным двигателем рынка остаются IT-компании, занявшие 61 процент в структуре спроса.

