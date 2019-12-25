Ильдар Гилязов провел совещание с главами муниципальных администраций

Совещание началось с обсуждения подготовки к 76-летию Великой Победы.

Глава районной администрации Ильдар Гилязов провел совещание с главами городских и сельских поселений Выборгского района. На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся различных сфер деятельности органов местного самоуправления. Участие в совещании принял советник губернатора Ленобласти по Северному округу Александр Караванский. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совещание началось с обсуждения подготовки к 76-летию Великой Победы. Торжественные мероприятия в Выборге пройдут в течение двух дней – 8 и 9 мая. Официальная программа празднования будет опубликовывала в мае на официальном портале районной администрации. Замглавы районной администрации Николай Шишкин дал рекомендации по работам, проводимым для увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

Напомним, на территории Выборгского района находится свыше 120 воинских захоронений. Самые крупные - на территории Каменногорского поселения, наибольшее количество – в Выборге.

Также на совещании рассматривались вопросы организации трудовой занятости подростков в летнее время и мероприятия по сокращению безработицы. С докладом выступила директор Выборгского филиала Центра занятости населения Светлана Левакова.

О мерах, которые необходимо предпринять для подготовки жилого фонда в межотопительный период, рассказал директор АО "Выборгтеплоэнерго" Александр Кривонос. Ресурсоснабжающее предприятие уже приступило к работам по подготовке к новому отопительному сезону.

Ранее в Выборге 13 человек записались в волонтеры для оказания помощи в голосовании по выбору объектов благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО