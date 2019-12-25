В Выборге 13 человек записались в волонтеры для оказания помощи в голосовании по выбору объектов благоустройства

Жители Выборгского района будут голосовать за один из двух предложенных дизайн-проектов по благоустройству Батарейной горы.

В Выборге 13 человек записались в добровольцы для помощи жителям в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2022 год по программе "Формирование комфортной городской среды". Свой волонтерский штаб для этой цели создается в каждом регионе. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия населения в формировании комфортной городской среды. Добровольцы помогут зарегистрироваться на единой платформе, человеку для голосования понадобится лишь номер телефона. Жители Выборгского района будут голосовать за один из двух предложенных дизайн-проектов по благоустройству Батарейной горы.

Голосование будет идти с 26 апреля по 30 мая. В нем вправе принять участие любой гражданин России старше 14 лет.

Ранее в перечень "Индекса качества городской среды" попали города Выборгского района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО