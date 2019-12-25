В перечень "Индекса качества городской среды" попали города Выборгского района

Выборг по итогам пятилетнего участия в программе вошел в число городов с высоким рейтингом (185 баллов).

Минстрой РФ опубликовал Индекс качества городской среды по итогам 2020 года. Его среднее значение по стране – 177 баллов. Рейтинг составлен по итогам реализации программы "Формирование комфортной городской среды". В перечень попали города Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Высоцк набрал 175 баллов, Светогорск – 174, Приморск – 160, Каменногорск – 154. Эти города участвовали в программе 2-3 года. Выборг по итогам пятилетнего участия в программе вошел в число городов с высоким рейтингом (185 баллов). В последующие 2 года участие в нацпрограмме продолжится.

В 2021-ом в Выборге будет благоустроен Садовый сквер. В 2022 году – Батарейная гора.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО