В этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер

К благоустройству Садового сквера администрацией Выборгского района уже проведены необходимые подготовительные мероприятия.

Выборг на протяжении пяти лет ежегодно благоустраивает общественные и дворовые территории, выбранные жителями. Участие в проекте "Формирование комфортной городской среды" продолжится в 2021-2022 годах. Ранее жители города выбрали объект, который будет благоустроен в 2022 году – это Батарейная гора. А в этом году в Выборге будет благоустроен Садовый сквер. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Что касается Батарейной горы, то на сегодняшний день разработано 2 дизайн-проекта, они будут размещены на платформе Минстроя РФ, для того, чтобы жители определили лучший. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

К благоустройству Садового сквера администрацией Выборгского района уже проведены необходимые подготовительные мероприятия. На участке сквера планируется замена всех сетей наружного освещения, лавочек, урн, озеленение территории, создание прогулочных дорожек, зон отдыха. Конкурсные процедуры завершены, работы начнутся весной и продлятся до сентября 2021 года.

Ранее в Выборге обсудили вопросы налогообложения и благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО