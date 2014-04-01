В Выборге обсудили вопросы налогообложения и благоустройства

На заседании на вопросы руководителей выборгских предприятий ответил замначальника ИФНС России по Выборгскому району Леонид Анисимов.

В Выборге прошло очередное заседание Совета директоров производственной сферы района. Участие в совещании приняли представители налоговой службы и комитета по городскому хозяйству районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На заседании на вопросы руководителей выборгских предприятий ответил замначальника ИФНС России по Выборгскому району Леонид Анисимов. Он рассказал о некоторых изменениях налогового законодательства с 2021 года, которые касаются предприятий.

Вторым вопросом повестки дня стала тема благоустройства Выборга. С докладом выступил председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин. Он рассказал о планируемых мероприятиях по муниципальной программе благоустройства, которая состоит из пяти подпрограмм. Это Формирование комфортной городской среды на территории МО "Город Выборг", "Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения", "Обеспечение санитарного состояния территории МО "Город Выборг", "Благоустройство детских площадок", "Содержание и обустройство городских территорий".

Участники совещания обсудили также планы по проведению субботников, которые запланированы с 1 апреля по 20 мая.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО