В Выборге в апреле стартуют весенние субботники

Основные субботники пройдут 24 апреля.

В Выборге в апреле начнутся весенние субботники. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По распоряжению районной администрации мероприятия по благоустройству и санитарной уборке территории Выборга пройдут с 1 апреля по 20 мая. На данный момент предприятия, ответственные за содержание автомобильных дорог, тротуаров, парков, очищают улицы от зимних загрязнений.

Администрация Выборгского района требует от коммунальных предприятий и дорожных служб устранить дефекты на дорогах, где обнаружились провалы.

После этого в уборке дворовых или общегородских территорий смогут принять участие и жители. Предприятиям и организациям, желающим принять участие в уборке города, нужно обратиться в отдел благоустройства администрации Выборгского района, для включения в график. Основные субботники пройдут 24 апреля.

В администрации в понедельник прошло совещание по вопросам содержания домов, находящихся в исторической части Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО