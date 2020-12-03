В администрации прошло совещание по вопросам содержания домов, находящихся в исторической части Выборга

Председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации Алексей Туркин доложил, что по 45 адресам из 60 направлены обращения с перечнем замечаний в адрес управляющих организаций и ТСЖ.

В администрации Выборгского района 29 марта состоялось совещание с управляющими организациями и ТСЖ по вопросам содержания многоквартирных домов, находящихся в исторической части Выборга, капитального ремонта фасадов, а также благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совещание прошло в формате "круглого стола". Первый замглавы администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал представителям ЖКХ о рекомендациях рабочей группы. Рабочая группа ранее была создана по поручению главы администрации Ильдара Гилязова.

Председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации Алексей Туркин доложил, что по 45 адресам из 60 направлены обращения с перечнем замечаний в адрес управляющих организаций и ТСЖ. По состоянию дворовых территорий – 12. В числе недостатков по содержанию домов – неухоженные дворы, плачевное состояние водостоков, разностильные вывески, блоки кондиционеров и так далее.

Бережное отношение к обслуживанию домов обязаны обеспечить организации, которые взялись за содержание домов, находящихся в исторической части. Также на заседании обсудили вопросы капремонта и защиты от вандализма.

Контроль за исполнением поручений по содержанию домов будет осуществляться на регулярной основе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО