Из четырех домов на Королева украли оборудование ИТП

Пострадавшие просмотрели видео с камер наблюдения: оно запечатлело, как в 02:19 неизвестные взломали дверь в подвал в доме № 64.

В ночь на 19 декабря в Петербурге украли оборудование индивидуальных тепловых пунктов из подвалов четырех домов ЖК "На Королева". Об этом пишет "Фонтанка".

По словам жительницы, оборудование и автоматику в ИТП украли из подвалов домов по улице Королева, 68, стр. 1, 62, 64, 66. Все четыре 19-этажных (в общей сложности на 1944 квартиры) дома до сих пор без горячей воды, в трех — № 62, 64 и 66, все еще отсутствует тепло.

Как рассказала глава ТСЖ, воды горячей нет, потому что еще не нашли запчасть. По предварительным подсчетам, вода появится завтра-послезавтра. Оборудования нет в наличии, потому что оно под санкциями, рассказывает жительница.

Жильцы домов вызвали полицию, которая в настоящее время работает на месте происшествия. Пострадавшие просмотрели видео с камер наблюдения: оно запечатлело, как в 02:19 неизвестные взломали дверь в подвал в доме № 64.

Фото: Piter.tv

