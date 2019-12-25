Черви заполонили парадные жилого дома на Металлистов в Петербурге

В управляющей компании пообещали провести обработку в ближайший понедельник.

Жильцы дома на проспекте Металлистов в Петербурге пожаловались на появление большого количества червей в парадных. По словам местной жительницы Татьяны, нежданные гости длиной до 4 сантиметров появились около недели назад. Обитателей дома замечают в разных местах, однако чаще всего они собираются по углам, пишет 78.ru.

Женщина предположила, что черви могут попадать в подъезды из подвала через щели в районе порогов. В управляющей компании эту версию не подтвердили. По словам соседей, после обращения в УК полноценную обработку не провели, а ограничились рассыпанным химическим средством. Мера результата не принесла, и черви продолжают появляться в парадных. Татьяна также выразила опасения за маленьких детей, поскольку насекомые могут попасть на одежду или обувь, а затем оказаться в квартирах.

В "Жилкомсервисе № 2 Красногвардейского района" сообщили, что обращение жильцов принято. Представители управляющей компании заявили, что в ближайший понедельник в доме проведут обработку. Причину появления червей пока не установили.

Ранее сообщалось, что макака-резус исчезла из квартиры в Приморском районе до приезда инспекторов Росприроднадзора.

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