В Петербурге явка на выборы в Заксобрание достигла 34,77%

На выборах в Заксобрание Петербурга проголосовали 1,4 млн человек.

По состоянию на 15:00 19 сентября в голосовании на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга приняли участие 1 402 804 человека. Явка составила 34,77 %. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Число проголосовавших на выборах в городской парламент оказалось на 590 человек больше, чем на выборах депутатов Государственной думы. По словам Кузьмина, более высокая явка на выборах в Заксобрание связана в том числе с работой экстерриториальных избирательных участков, которые позволяют голосовать по месту нахождения.

Голосование в Петербурге проходит с 18 по 20 сентября. Жители города одновременно выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания и представителей трех муниципальных советов. Всего в Петербурге работают более 2 тыс. избирательных участков.

Ранее Николай Валуев проголосовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV