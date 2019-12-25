Пискарёвский завод перешел на аварийный режим после DDoS-атаки

Пискарёвский молочный завод возобновил работу после кибератаки.

Пискарёвский молочный завод возобновил работу после DDoS-атаки на внутреннюю сеть, произошедшей 17 сентября. Из-за сбоя предприятие не могло регистрировать продукцию в системе "Честный знак", что привело к приостановке поставок в торговые сети 18 сентября. Сейчас завод работает в аварийном режиме, а Минпромторг разрешил использовать систему маркировки до 23 сентября. Ветеринарные сертификаты будут оформлять вручную через веб-интерфейс.

Переработка молока и выпуск готовой продукции продолжатся, однако у торговых точек возникли сложности с приемкой товара. Как пояснили на предприятии, магазинам необходимо получить разрешение, чтобы отключить автоматическую проверку кодов на кассах. Оператор "Честного знака" ЦРПТ сообщил, что система рассчитана на работу при перебоях со связью и поддерживает офлайн-режим. Если онлайн-проверка товара на кассе не проходит в течение 1,5 секунды, используется локальный модуль, который позволяет проводить операции без интернета. После восстановления связи накопленные данные передаются в систему автоматически.

Атака затронула компьютерную инфраструктуру предприятия и электронный документооборот. Пискарёвский молочный завод ежегодно перерабатывает 132 тыс. тонн молока, а собственные фермы производят 45 тыс. тонн сырья. Выручка предприятия составляет 13,7 млрд руб., чистая прибыль за прошлый год достигла 1,2 млрд руб. Сейчас завод продолжает работу в аварийном режиме, а вопрос с приемкой продукции торговыми сетями решается совместно с контролирующими органами и оператором системы маркировки.

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Фото: pxhere.com