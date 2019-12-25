Администрация Выборгского района посетила исторический центр города

Рабочая группа осмотрела исторический центр Выборга, чтобы сделать Старый город и привлекательнее для туристов, и комфортнее для жителей.

В Выборге состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам улучшения качества городской среды в границах исторического центра. Рабочая группа была создана по распоряжению главы районной администрации Ильдара Гилязова для приведения в порядок туристической части города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ильдар Гилязов отметил, что внимание общественности к вопросу сохранения культурного и исторического наследия Выборга растет, и подчеркнул, что цель у всех присутствующих одна – сделать Старый город и привлекательнее для туристов, и комфортнее для жителей.

Для этого, например, важно обеспечить должные санитарные условия: уборку территории, вывоз мусора; усилить административное воздействие в связи с его несанкционированным складированием. Также необходимо регулярно осуществлять контроль за содержанием домов и взаимодействовать с надзорными органами по вопросам своевременного устранения причин, ведущих к разрушению зданий.

На данный момент готовятся поправки к Правилам благоустройства МО "Город Выборг". При этом Ильдар Гилязов считает, что собрания по вопросам улучшения качества городской среды должны проходить не в кабинетах, а на территории, где выявлены те или иные проблемы.

На заседании представители рабочей группы проинспектировали Старый город. По итогам будет сформирован краткосрочный и долгосрочный план работ.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО