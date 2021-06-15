Видео: Выборг вспоминает Ильдара Гилязова

Выборгский район прощается с Ильдаром Фагимовичем Гилязовым. Коллеги и близкие главы администрации МО "Выборгский район", которого не стало 12 июня 2021 года, рассказали журналистам, каким они запомнили своего руководителя, товарища и друга.

В минувшую субботу, 12 июня, после продолжительной болезни ушел из жизни глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов. Как сообщили в администрации, глава муниципалитета скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Ранее канал Piter.TV присоединялся к соболезнованиям коллег и близких, всех тех, кто лично знал Ильдара Фагимовича, а также работал с ним.

Сегодня наши коллеги из Медиагруппы "Наш Город" опубликовали памятное видео: в нем первые лица района, а также товарищи и соратники Ильдара Гилязова делятся личными воспоминаниями о главе администрации. Ответственность и дисциплина, нестандартный подход к работе и требовательность, горячее желание изменить Выборг и Выборгский район к лучшему - вот лишь некоторые из достоинств этого человека, которые вспомнились опрошенным. Ниже - публикуем подборку цитат из видео наших коллег, в полной версии и без корректировок.

"Я хотел бы выразить мои глубокие соболезнования родным и близким Ильдара Фагимовича, его друзьям. Это невосполнимая потеря не только для них, но и для всего Выборга, Выборгского района. Это был светлый, честный, преданный интересам Выборга человек. Он сам во все вникал, работать с ним было очень интересно. Он действительно хотел и мог делать для Выборгского района все самое лучшее", - вспоминает Дмитрий Никулин, глава Выборгского района.

"Мне в жизни очень повезло, можно сказать, что мы 10 лет сидели "за одной партой" с Ильдаром Фагимовичем. Мы были соседями по столу в Законодательном собрании, вместе работали в комиссиях, вместе были в одной фракции. Вместе представляли Рощинский избирательный округ. Для меня это тяжелейшая утрата. Я не представляю, что моего друга нет в живых. Это был очень скрупулезный человек в плане подготовки документов. Он все время очень внимательно к этому относился. Очень ответственный человек и честный товарищ", - говорит Павел Воробьев, депутат ЗакСа Ленобласти.

Уход из жизни Ильдара Фагимовича Гилязова прокомментировал Сергей Кустов, заместитель председателя совета депутатов Выборгского района.

"Ильдар Фагимович был моим другом. Нам будет его очень не хватать, мы возлагали на него большие надежды, перед ним открывались большие перспективы. И он двигался в правильном направлении. Но, к сожалению, его не стало, очень прискорбно", - резюмировал депутат.

О своих первых днях работы с Ильдаром Гилязовым вспомнил Василий Козлов, глава МО "Полянское сельское поселение".

"Тяжелая утрата для Выборгского района. Тяжелая новость для меня лично, как для главы муниципального образования, который, наверное, больше всех знал Ильдара Гилязова, когда он пришел в Полянскую волость. Мы стояли у истоков создания наших муниципальных образований, проводили вместе выборы. Он был главой Первомайского сельского поселения, где мы активно сотрудничали. Человек очень активный, был дисциплинирован, требователен и к себе, и к нам. Очень тяжело говорить, для меня это удар лично", - резюмировал Василий Козлов.

"Человек, который с открытым сердцем жил, с любовью относился к жителям, болел и переживал за каждое муниципальное образование Выборгского района. Человек, с которого мы будем брать пример отношения к делу, отношения к людям. Светлая и добрая память об Ильдаре Фагимовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорит Ирина Иванова, глава МО "Светогорское городское поселение".

Тяжело перенесли уход Ильдара Гилязова и в Полянском сельском поселении Выборгского района.

"Мы знали его давно, еще как депутата Законодательного собрания от нашего поселения. В прошлом году он возглавил Выборгский район. И никто не ожидал, что так судьба сложится, все строили планы на совместную деятельность... и тут для всех произошел настоящий удар. Все переживают... и словами это не описать...", - признается Алексей Костюченко, глава администрации Полянского сельского поселения.

Об особом отношении покойного к здравоохранению и труду врачей рассказал Михаил Гуткин, главный врач Выборгской межрайонной больницы.

"Я думаю, что это невосполнимая потеря. Не только для Выборга, но и для Ленинградской области, для Санкт-Петербурга Ильдар Фагимович был очень значимым человеком, он всегда приходил на помощь в трудную минуту. Человек был неравнодушный, глубоко порядочный. Мне приходит на память случай, когда я работал в Приморской больнице. Наша коллега, девочка-медработник, попала в ДТП. Это было страшное ДТП: автобус столкнулся с электричкой. Благодаря его участию удалось устроить эту девушку в очень хорошую больницу в Санкт-Петербурге. Там ее прооперировали, она после этого живет, родила ребенка. Он очень трепетно относился к здравоохранению. Я работаю здесь недавно, но он уже успел найти время и приехать в больницу, помог по разным вопросам. Это говорит о том, что он был человеком нестандартным, человеком с большой буквы. Его всем будет не хватать", - резюмировал собеседник.

Ильдар Фагимович Гилязов поддерживал выборгскую благотворительность. Об этом вспоминает Виктория Шутова, руководитель выборгского благотворительного фонда "Дикони".

"Ильдар Фагимович был абсолютно потрясающим чиновником, который умел максимально хорошо организовать вокруг себя людей и решать конкретные вопросы. Также он был абсолютно прекрасным человеком, с которым мне посчастливилось в жизни работать. Это очень работоспособный человек, очень целеустремленный человек, он ставил себе в жизни "высокую планку". И все люди, которые работали с ним, они подтягивались к этому уровню. Мне очень жаль, что его не стало, мы очень долго будем помнить Ильдара Фагимовича. И я, и наша благотворительная организация", - заключила она.

Среди первостепенных планов экс-главы администрации значлось развитие Выборгского туризма. Он успел реализовать часть задумок в этой сфере, многие из них обретут жизнь в будущем.

"Этот человек пришел и сразу взялся резко за работу. Нам его очень будет не хватать. Я думаю, что все сейчас стало налаживаться. Выборг начал восстанавливаться, Монрепо радует душу, люди едут к нам и хотят посмотреть Выборг. И тут такое несчастье. Нам не в силах это поправить, но мы его будем помнить и в душе, и в сердце, и такой человек заслуживает доброй памяти", - говорит Федор Лустенко, генеральный директор ООО "РАСВАТТУ".

Редакция Piter.TV присоединяется к словам скорби и уважения. Наш опыт работы с Ильдаром Гилязовым показал: экс-глава администрации был сильным, умным, творческим человеком. Его идеи по развитию Выборгской земли соответствовали высочайшему уровню муниципального управления, его уважение к работе медиа, понимание специфики массовых коммуникаций по-настоящему поражали. Ильдар Гилязов вкладывал душу в свою работу, умел общаться с людьми, понимал свою личную ответственность перед выборжанами. Мы навсегда запомним Ильдара Гилязова и как чиновника (нетипичного для России по уровню энергии и креативности замыслов), и как хорошего, светлого человека.

Видео: МГ "Наш Город"