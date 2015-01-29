Глава Выборгского района Ленобласти скончался после продолжительной болезни

Ильдар Гилязов был главой Выборгского района с ноября 2020-го года.

Утром 12-го июня после тяжелой болезни скоропостижно скончался глава МО "Выборгский район" Ленобласти Ильдар Фагимович Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба района.

В понедельник, 14 июня, Ильдару Гилязову исполнилось бы 57 лет. Он родился в 1964-м году в Оренбургской области. В 1990-м году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, в 2005 — Северо-Западную академию государственной службы.

Работать в Выборгском районе Ильдар Фагимович начал с 2004-го года. Тогда его назначили заместителем главы окружной администрации поселка Ленинское. С 2004 по 2006 возглавлял Первомайскую администрацию. Был депутатом Законодательного собрания IV, V, VI созывов. С 24 ноября 2020-го года возглавил администрацию МО "Выборгский район" Ленобласти.

Коллеги отмечают, что политик энергично включился в работу и строил грандиозные планы по изменению облика Старого города Выборга.

Администрация и совет депутатов МО "Выборгский район" выражают глубокие соболезнования родным и близким Ильдара Фагимовича. Память об Ильдаре Фагимовиче Гилязове навсегда останется в наших сердцах. говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В официальном сообщении областного правительства сообщается о том, что Ильдара Гилязова госпитализировали в ЛОКБ в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Его не стало в 08:45.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО