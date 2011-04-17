В Выборге подвели итоги конкурса "Субботник"

Администрацией Выборгского района будут приобретены и установлены объекты малых архитектурных форм на сумму 200 000 рублей в каждом из трех победивших дворов.

По инициативе главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова в период весенней уборки, с 23 апреля по 30 мая, был объявлен конкурс "Субботник". Комиссия в составе представителей СМИ, Общественно-координационного совета по ЖКХ, депутатов и специалистов профильных комитетов администрации Выборгского района подвела итоги. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Лауреатами стали:

УК "Единство Лидер" – в номинации "За лучшую организацию субботников". Будет благоустроен двор на проспекте Победы, 4-а.

УК "Скандинавия" – в номинации "За вовлечение жителей в благоустройство дворовой территории". Преобразится двор по адресу: улица Судостроительная, 18.

УК "Ответственность" – в номинации "За уникальную фотосессию и пропаганду субботников". Благоустройство пройдет во дворе дома 17 на ул. Рубежной.

Администрацией Выборгского района будут приобретены и установлены объекты малых архитектурных форм на сумму 200 000 рублей в каждом из трех дворов.

Впервые в Выборге прошел конкурс "Субботник для управляющих организаций и ТСЖ", в рамках которого будут проведены работы по благоустройству дворовых территорий.

Ранее жители Выборгского района выбрали проект благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО