В Выборге завершился конкурс "Субботник" с призовым фондом 600 тысяч рублей

Администрацией проводится подготовка к вручению сертификатов победителям конкурса, итоги подведут до 7 июня.

В Выборге 30 мая завершился прием заявок на конкурс "Субботник" для ТСЖ и управляющих организаций. Он был организован администрацией Выборгского района для содействия жителям в реализации инициатив по благоустройству дворовых территорий. Призовой фонд Конкурса составляет 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Администрацией проводится подготовка к вручению сертификатов победителям конкурса, итоги подведут до 7 июня. В состав конкурсной комиссии входят представители Общественно-координационного совета по ЖКХ, СМИ и депутаты.

С 23 апреля по 30 мая к участию приглашались все желающие привести двор в порядок и выиграть приз в виде благоустройства дворовой территории. Для этого нужно было организовать и провести субботник во дворе и разместить отчет на любой интернет-площадке.

За вышеуказанный период поступило 7 заявок.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района