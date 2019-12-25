В Выборгском районе объявили конкурс "Субботник" на лучшую уборку дворов

Заявки на участие в конкурсе и отчеты о субботниках принимаются до 30 мая. Победители смогут получить денежные призы.

Администрация Выборгского района объявила конкурс "Субботник" для товариществ собственников жилья и управляющих компаний. За лучшую организацию и пропаганду уборки предусмотрены денежные премии, которые можно будет направить на благоустройство территории. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации и призы:

- "За лучшую организацию субботников управляющими компаниями/ТСЖ";

- "За вовлечение жителей в благоустройство дворовой территории";

- "За уникальную фотосессию и пропаганду участия в субботниках в интернет-сетях Выборга".

Обязательное условие – размещение отчета в интернете.

Заявки на участие в конкурсе и отчеты о субботниках принимаются до 30 мая на электронную почту Общественно-координационного совета по ЖКХ: okspozch@mail.ru. Итоги конкурса будут подведены в июне.

Управляющие организации и ТСЖ, которые по итогам конкурса станут лидерами, получат возможность благоустроить дворовые территории по согласованию с жителями.

Выборгские активисты собрали мусор на Анненских укреплениях. Принять участие в субботнике пришли депутаты ЗакСа Ленобласти, сотрудники музеев, члены общественного объединения "Фаворит Выборг" и неравнодушные выборжане.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района