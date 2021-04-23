Выборгские активисты собрали мусор на Анненских укреплениях

В минувшую пятницу на территории русских фортификационных сооружениях XVIII века прошла масштабная уборка.

Принять участие в субботнике пришли депутаты ЗакСа Ленобласти, сотрудники музеев, члены общественного объединения "Фаворит Выборг" и неравнодушные выборжане

Михаил Макаров, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области:

Все присоединились к нашему ежегодному субботнику, который больше 10 лет назад начинала общественная организация "Фаворит", и продолжаем каждый год не на словах, а на деле трудиться, делать наш город чище. Этот субботник мы приурочили к памятной дате: 18 апреля был Международный день памятников и исторических мест, поэтому убираемся на одной из частей Анненских укреплений. 2021 – год Воды в Ленинградской области, соответственно и береговую линию планируем тоже убрать.

Анненские укрепления очистили от скопившихся за зиму отходов, а также от сухих деревьев и кустарников. За 2 часа работы активисты собрали несколько десятков мусорных пакетов, доверху заполнив 30-кубовый контейнер.

Виталий Петров, петрвый российский пилом "Формулы 1":

Все на друг друга сваливают, а мы собираемся и делаем с друзьями и коллегами, мы за чистый город. Мы понимаем, что и приезжие есть которые выбрасывают этот мусор, может даже не выборжане, если мы не уберем или кто-то другой не уберет, то кто?

Олег Петров, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области:

А как можно привезти туристов если горы бутылок и мусора? И вот ребята сегодня собрались навести порядок в собственном доме.

В экологической акции на берегу Финского залива и Анненских укреплениях приняли участие более 70 человек.