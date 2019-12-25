Жители Выборгского района выбрали проект благоустройства Батарейной горы

Свое мнение на единой федеральной онлайн-площадке выразили 7780 человек из Выборгского района.

Стали известны итоги электронного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Свое мнение на единой федеральной онлайн-площадке выразили 7780 человек из Выборгского района. Это один из самых высоких показателей в Ленобласти. Наибольшую поддержку население оказало проекту № 1 по благоустройству участка Батарейной горы.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов выразил жителям слова благодарности.

Хочу поблагодарить всех, кто отдал голос за ту или иную территорию, за проявленную активность. Жители Выборга в очередной раз показали свое неравнодушие и любовь к родному городу! Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Также Ильдар Гилязов поблагодарил волонтеров, журналистов, активистов, которые помогали во время голосования.

В этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО