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Жители Выборгского района выбрали проект благоустройства Батарейной горы
Сегодня, 10:35
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Жители Выборгского района выбрали проект благоустройства Батарейной горы

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Свое мнение на единой федеральной онлайн-площадке выразили 7780 человек из Выборгского района. 

Стали известны итоги электронного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Свое мнение на единой федеральной онлайн-площадке выразили 7780 человек из Выборгского района.  Это один из самых высоких показателей в Ленобласти. Наибольшую поддержку население оказало проекту № 1 по благоустройству участка Батарейной горы.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов выразил жителям слова благодарности.

Хочу поблагодарить всех, кто отдал голос за ту или иную территорию, за проявленную активность. Жители Выборга в очередной раз показали свое неравнодушие и любовь к родному городу!

Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Также Ильдар Гилязов поблагодарил волонтеров, журналистов, активистов, которые помогали во время голосования. 

В этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: батарейная гора, благоустройство, ильдар гилязов
Категории: Выборг, Лента новостей,

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