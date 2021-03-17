Инфографика: Выборгский район подвел итоги года

В Выборге подвели итоги года: каким был 2020-й для Выборгского района? Мы собрали главные цифры и факты из отчета главы администрации МО "Выборгский район" Ильдара Гилязова.

Экономика

Оборот предприятий превысил 200 млрд рублей - это на 15 % выше, чем годом ранее. Вклад района в валовой региональный продукт Ленинградской области вырос на 1.2%. В сельском хозяйстве выросло производство молока, яиц, овощей, а объем реализации рыбы поднялся на 17%. В районе отсутствуют задолженности по зарплате и всем социальным выплатам.

Социальная политика

На содержание сферы образования в 2020 году было выделено более 4 млрд рублей. Отремонтированы 32 школы, 22 детских сада и 4 учреждения допобразования. На приобретение жилья для детей сирот выделено 46 млн рублей, закуплено 25 квартир.

Численность обучающихся составила 16 538 человек (+130 детей).

Новые объекты

За год введено в действие почти 193 тыс. кв. м. жилья, из них 90% - индивидуальными застройщиками. Закончен второй этап строительства спортивного комплекса "Выборг", введена в строй ледовая арена в Светогорске. Готовится строительство ледовой арены в Рощино и крытого футбольного манежа в Выборге. Строятся и проектируются газопроводы в Рощинском, Красносельском, Советском и Первомайском поселениях.

Благоустройство

В Выборге появился новый сквер – "Сквер Победы". По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 7 дворов. На ремонт дорог в районе потрачено более 350 млн рублей, а на объекты коммунального хозяйства и газификацию - свыше 150 млн рублей. Еще 25 млн рублей выделены на инициативы по благоустройству поселений.

Позади остался Год памяти и славы и беспрецедентные коронавирусные ограничения. Впереди – новые вызовы и задачи.

Одним из главных направлений нашей деятельности в ближайшей перспективе должно стать создание новых рабочих мест в Выборгском районе путем реализации разного уровня и направленности инвестиционных проектов, перезагрузки имиджа района, как территории, доброжелательной к инвестору. Уже сегодня в нашем "инвестиционном портфеле" целый ряд объектов; строительство зернового терминала и завода по производству метанола в Высоцком городском поселении, строительство универсального перегрузочного комплекса в Приморском городском поселении. 2021-ый год во многом определит наше дальнейшее развитие. Перед нами стоят очень важные задачи, и значим вклад каждого в их решение. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Ранее Piter.TV опубликовал видео ответов Ильдара Гилязова на вопросы жителей района, полученные во время отчета по итогам года.

Видео: Piter.TV

