Скейт-парк, дороги и проезд большегрузов - Ильдар Гилязов ответил на вопросы жителей

Глава администрации МО "Выборгский район" ответил на вопросы жителей в ходе отчета об итогах социально-экономического развития за год.

В Выборгском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2020 год. В пятницу, 12 марта, в зале Дворца культуры консолидированный отчет публике представил глава администрации Ильдар Гилязов. В заключительной части своего рассказа он ответил на наиболее актуальные и острые вопросы от жителей района. В центре внимания оказались газификация поселений и ремонт дорог, поддержка фермеров и дискуссия на тему движения большегрузов через населенные пункты.

Открыла же череду вопросов записка из зала о перспективах строительства в Выборге скейт-парка.

Да, он будет построен рядом с аэродромом авиамоделистов, стадион "Авангард". Разработка проекта будет проходить в 2021 году, а строительство запланировано на 2022-2023 годы. Посещение объекта будет свободным. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Представители аграрного сектора поделились своей обеспокоенностью в связи с ростом цен на комбикорм и энергоносители. Глава администрации подробно рассказал о поддержке сельхозпредприятий из бюджета района.

В прошедшем году нами было выделено 30 млн рублей из консолидированного бюджета района. В этом году финансирование не изменится. Если у бюджета будет профицит, то мы будем рассматривать дополнительные меры поддержки. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Еще одной темой для разговора стало движение большегрузов через территорию Каменногорска. Ильдар Гилязов заявил, что текущая ситуация приводит к реальному дискомфорту у местных жителей.

Мы считаем, что объезд должен производиться по региональным дорогам. В ближайшее время обещаю, что эта тема будет рассмотрена на совещании администрации района. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Что касается газификации частного сектора поселка Красносельское, то и здесь уже наметились конкретные перспективы к улучшению сложившейся ситуации.

Администрация муниципального образования "Красносельского сельского поселения" уже выполнила работы в рамках программы комплексного развития сельских территорий по разработке сметной документации по объекту. Получено положительное заключение экспертизы, так что в 2021 году запланировано начать строительство объекта. Общая стоимость - 30 млн рублей. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Среди локальных тем - состояние дорог в Яшино и Советском, глава администрации взял оба случая на контроль и рассказал о перспективах по ремонту дорожного покрытия. Подробнее - в нашем видео.

Видео: Piter.TV