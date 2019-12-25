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Леноблводоканал отсудил 4,8 млн рублей у ТСЖ "Ижора плюс"
Сегодня, 16:12
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Леноблводоканал отсудил 4,8 млн рублей у ТСЖ "Ижора плюс"

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ГУП "Водоканал Ленинградской области" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти к товариществу собственников жилья "Ижора плюс" потребовав взыскать 3 млн рублей за долги, накопленные с мая по декабрь 2019 года, и 1,8 млн рублей неустойки. Об этом Piter.TV стало известно из базы арбитражных дел. 

Как выяснилось, предприятие 47-ого региона в указанный период  оказало услуги по водоснабжению и водоотведению жилых домов ТСЖ без заключения договора. Претензии не смогли вразумить должников, поэтому дело дошло до судебных разбирательств. 

Ранее мы сообщили о том, что генподрядная организация выплатит более 12 млн рублей после обращения в суд арендатора строительной техники.

Фото: Pexels

Теги: арбитраж, гуп леноблводоканал, ленинградская область, тсж
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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