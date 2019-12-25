Генподрядная организация выплатит более 12 млн рублей после обращения в суд арендатора строительной техники

Первоначальная сумма долга составляла 4 млн, но она увеличилась после назначения неустойки.

ООО "Управление Механизации и Транспорта" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, подав иск в отношении Генподрядной организации "Ленстрой №1". Компании начали разбирательства на предмет 4 084 500 рублей задолженности и 8 469 615 неустойки по аренде спецтехники. Об этом Piter.TV узнал, ознакомившись с информацией картотеки арбитражных судов.

Как отмечается в материалах дела, договор на поставку строительной техники заключили в 2019 году. Заказчик не оплатил заказ в течение 10 дней после получения, как было обговорено в договоре. После этого компании "Ленстрой №1" была начислена неустойка, но и с этой суммой заказчик не спешил расставаться.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" отсудили 2 млн у "дочки" "Кировского завода".

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