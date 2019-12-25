  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Россети Ленэнерго" отсудили 2 млн у "дочки" "Кировского завода"
Сегодня, 15:57
139
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

"Россети Ленэнерго" отсудили 2 млн у "дочки" "Кировского завода"

0 0

ООО "Кировтэк" не оплатило услуги предприятия за месяц.

ПАО "Россети Ленэнерго" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к дочерней компании "Кировского завода" АО "Кировтэк", потребовав взыскать 1,9 млн рублей долга за  предоставленные услуги. 

Как выяснил Piter.TV из картотеки арбитражных судов, просрочка по индивидуальному тарифу произошла за сентябрь 2021 года. Несмотря на то, что предприятие исправно поставляло заказчику электроэнергию, оплата за указанный промежуток времени так и не пришла. 

Ранее мы сообщили о том, что заказчик поликлиники на Светлановском проспекте задолжал более 1 млн рублей за незавершенный проект.

Фото: Pexels

Теги: арбитраж, кировский завод, ленэнерго, судебные разбирательства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии