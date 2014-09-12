Заказчик поликлиники на Светлановском проспекте задолжал более 1 млн рублей за незавершенный проект

ООО "Дженерал Констракшн" расплатилось только за строительство, ожидая при этом геотехнического обоснования работ.

Строительная компания "Глобал ЭМ" обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать со своего заказчика ООО "Дженерал Констракшн" 1,1 млн рублей долга за неоконченные проектные работы после возведения поликлиники. Материалы дела Piter.TV изучил в базе арбитражных судов.

Судя по представленным документам, амбулаторно-поликлиническое учреждение построили на участке 49 по Светлановскому проспекту согласно техзаданию. В общей сложности компания "Дженерал Констракшн" заплатила за них 17 млн рублей. По дополнительному соглашению необходимо было выполнить и геотехническое обоснование строительства - оно оценивалось в 350 тыс. рублей, однако платеж был просрочен, из-за чего набежала довольно внушительная сумма с неустойки.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленэнерго" заплатит 4,4 млн рублей за незаконное пользование земельным участком.

Фото: Piter.TV