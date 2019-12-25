"Ленэнерго" заплатит 4,4 млн рублей за незаконное пользование земельным участком

Дачное некоммерческое партнерство "Ручьи-1" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ПАО "Россети Ленэнерго", потребовав взыскать 4,4 млн рублей за отказ от демонтажа незаконно установленных электропередач на участке организации. Piter.TV ознакомился в иском в картотеке арбитражных судов.

О неправомерности постройки во Всеволожском районе стало известно в прошлом году. Уже тогда "Ленэнерго" пришлось выплатить 18 млн рублей неосновательного обогащения и из взять на себя вопрос демонтажа.

Как показало время, организация ограничилась лишь обещанием снести сооружение, поэтому стало фигурантом дела по по новому иску.

Ранее мы сообщили о том, что девелопер из Петербурга отсудил 1,6 млн рублей у арендатора спецтехники.

Фото: ВКонтакте / Pоссети Ленэнерго