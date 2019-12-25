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"Ленэнерго" заплатит 4,4 млн рублей за незаконное пользование земельным участком
Сегодня, 16:12
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"Ленэнерго" заплатит 4,4 млн рублей за незаконное пользование земельным участком

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Дачное некоммерческое партнерство "Ручьи-1" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ПАО "Россети Ленэнерго", потребовав взыскать 4,4 млн рублей за отказ от демонтажа незаконно установленных электропередач на участке организации. Piter.TV ознакомился в иском в картотеке арбитражных судов. 

О неправомерности постройки во Всеволожском районе стало известно в прошлом году. Уже тогда "Ленэнерго" пришлось выплатить 18 млн рублей неосновательного обогащения и из взять на себя вопрос демонтажа.

Как показало время, организация ограничилась лишь обещанием снести сооружение,  поэтому стало фигурантом дела по по новому иску. 

Ранее мы сообщили о том, что девелопер из Петербурга отсудил 1,6 млн рублей у арендатора спецтехники.

Фото: ВКонтакте / Pоссети Ленэнерго 

Теги: арбитраж, земельный участок, ленинградская область, россети ленэнерго
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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