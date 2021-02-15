Девелопер из Петербурга отсудил 1,6 млн рублей у арендатора спецтехники

ООО "СМУ 8" не оплатило свой заказ за прошлый год.

Девелоперская компания "Альфа-Строй" обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ООО "Строительно-монтажное управление 8", требуя взыскать 1,6 млн рублей долга со своего заказчика ООО "СМУ 8". Об этом Piter.TV узнал из документации базы арбитражных судов.

Судя по материалам дела, стороны договорились об аренде строительной техники, принадлежащей ООО "АльфаСтрой", которую компания и передала за период с 25 сентября по 26 ноября 2021 года. Тем не менее, оплаты со стороны арендодатель так и не дождался.

Иск был удовлетворен полностью с учетом неустойки.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "Леноблводоканал" рассчитается по миллионным долгам с ООО "СПБ ДСК".

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